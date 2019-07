Manchester United-Inter: dove vederla in tv e streaming

Esordio per l'Inter nell'International Champions Cup: di fronte c'è il Manchester United. Ecco tutte le informazioni per seguire la gara.

L'International Champions Cup accoglie l' . I nerazzurri di Antonio Conte, che all'esordio in panchina del nuovo allenatore hanno superato il Lugano in amichevole, iniziano un nuovo prestigioso torneo affrontando il a Singapore.

Un impegno di lusso che ne precederà altri, non meno importanti. L'Inter, dopo aver affrontato il Manchester United, proseguirà la propria avventura nell'International Champions Cup sfidando la e il . Nel mezzo, la squadra di Conte se la vedrà in amichevole anche contro il e .

Per l'Inter si tratta della settima partecipazione consecutiva all'International Champions Cup, alla quale viene invitata ormai costantemente dal 2013. Solo in un'occasione ha però affrontato il Manchester United: nell'edizione del 2014, quando ha perso ai calci di rigore dopo aver pareggiato 0-0 nei 90 minuti.

Manchester United-Inter potrebbe rappresentare anche l'occasione per approfondire i discorsi di calciomercato attualmente in corso tra i due club: è infatti nota la trattativa che potrebbe portare a Milano Romelu Lukaku, il centravanti che Conte ha espressamente richiesto a Marotta e Ausilio.

MANCHESTER UNITED-INTER: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Manchester United-Inter DATA 20 luglio 2019, ore 13.30 (italiane) DOVE National Stadium, Singapore ARBITRO ? TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO MANCHESTER UNITED-INTER

La sfida tra Manchester United e Inter, valevole per l'edizione 2019 dell'International Champions Cup, è in programma sabato 20 luglio 2019 con calcio d'inizio alle ore 13.30 italiane.

Si giocherà al National Stadium di Singapore, dove il fuso orario è di 6 ore: per il pubblico locale, dunque, il match tra i Red Devils e i nerazzurri prenderà il via alle ore 19.30.

Così come l'amichevole d'esordio che ha visto l'Inter prevalere sul Lugano, anche la sfida di International Champions Cup tra i nerazzurri e il Manchester United sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia.

Nelle scorse settimane, infatti, l'emittente ha acquisito i diritti della competizione. Un'ottima notizia per i tifosi dell'Inter, visto che sempre Sportitalia trasmetterà anche le amichevoli successive dei nerazzurri: contro la Juventus, il PSG, il Tottenham e il Valencia.

Per vedere Manchester United-Inter esiste anche un altro metodo. Coloro che si trovassero fuori casa, senza avere dunque un televisore a disposizione, potranno seguire la gara di International Champions Cup anche in .

Attraverso un dispositivo come pc, tablet o smartphone, basterà infatti collegarsi al sito di Sportitalia, ovvero www.sportitalia.com. Il match sarà visibile in forma completamente gratuita.

IN DIRETTA SU GOAL

Esiste anche una terza via per seguire Manchester United-Inter: Goal vi proporrà infatti la diretta scritta del match di Singapore, che vedrà sfidarsi gli uomini di Ole-Gunnar Solskjaer e quelli di Antonio Conte.

Dopo un ampio prepartita, con le prime informazioni provenienti dall'Asia e le probabili formazioni scelte dai due allenatori, entreremo nel vivo dell'amichevole di lusso con le formazioni ufficiali e, per concludere, con il racconto azione per azione del match.

Il Manchester United potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'amichevole vinta contro il , soprattutto sulla trequarti: i vari Lingard e Martial si candidano per una maglia da titolare, possibile chance per il giovane James. Pogba dal 1', out Lukaku.

Per quanto riguarda l'Inter, Conte non ha a disposizione gli infortunati Lazaro e Politano: l'ex Hertha sarà rimpiazzato da Candreva, mentre davanti toccherà a Longo affiancare Esposito. D'Ambrosio agirà da terzo di difesa accanto a de Vrij e Skriniar. Perisic confermato nella posizione di quarto a sinistra a centrocampo. Barella partirà dalla panchina.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Lindelof, Shaw; McTominay, Pogba; James, Lingard, Martial; Rashford.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Longo, Esposito.