Manchester United, Ibrahimovic 'libera' Pogba: "Non ha senso tenerlo"

Ibrahimovic ha consigliato al Manchester United di cedere Pogba in questa finestra di mercato: "Devi lasciarlo andare se vuole giocare altrove".

Impegnato a Orlando nel All-Star Game, Zlatan Ibrahimovic ha trovato anche il tempo per parlare di Paul Pogba. Lo svedese ha infatti analizzato la situazione del francese, dando di fatto un consiglio al .

Compagni di squadra in maglia Red Devils - con la quale Ibrahimovic ha conquistato una Community Shield, una Coppa di Lega inglese e una - l'attuale stella dei Los Angeles Galaxy ha spinto per una cessione di Pogba, come riportato dalla 'BBC'.

“Penso che non abbia senso tenerlo se non vuole rimanere. Devi lasciarlo andare se vuole giocare altrove e prendere qualcuno che vuole venire. Non vuoi nel tuo club un giocatore che non vuole restare. È una situazione complicata. La cosa migliore è capire cos’è meglio per il club”.

Nessun dubbio dunque. Per Ibrahimovic il Manchester United farebbe meglio a cedere Pogba in questa finestra di mercato per poi scommettere su un giocatore che abbia davvero voglia di indossare la prestigiosa maglia dei Red Devils.

Un messaggio forte e chiaro, quello lanciato dallo svedese, che con Pogba condivide il procuratore Mino Raiola. Il francese continua infatti a sognare il .

Oltre agli spagnoli, non si è però mai smesso neppure di parlare di un suo possibile ritorno alla , con i bianconeri che nelle scorse settimane hanno fatto intendere il proprio gradimento per un possibile ritorno del centrocampista a per bocca di Maurizio Sarri.