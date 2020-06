Malesani chiaro: "Per il calcio sono un ex, non allenerò più"

Alberto Malesani esclude un ritorno in panchina: "Quando i risultati non ti danno ragione e l'età avanza, succede che ti dimenticano".

Sono passati 6 anni da quando, nel 2014, si chiudeva l'ultima esperienza in panchina della carriera di Alberto Malesani: cinque sconfitte su altrettanti incontri ed esonero inevitabile al , che poi avrebbe richiamato Eusebio Di Francesco per costruire un ciclo.

Oggi, a 66 anni, Malesani è soltanto uno dei tanti spettatori del calcio italiano, appena ripartito con le semifinali di ritorno della Coppa che hanno decretato la qualificazione in finale di e .

Intervistato dal 'Corriere dello Sport', l'ex tecnico di e ha rivelato che le speranze di tornare sulla cresta dell'onda sono pari a zero: lontanissimi i tempi in cui si affermava come uno dei migliori allenatori in Italia e in Europa.

"Per il mondo del calcio ormai sono un ex e non allenerò mai più. Io adoro fare l’allenatore, ritenendolo uno dei mestieri più belli del mondo, ma nel momento in cui i risultati non ti danno più ragione e l’età avanza, succede che ti dimenticano".

L'età avanzata non è un problema secondo Malesani, finito in un vortice di risultati negativi che l'hanno spinto nel dimenticatoio.