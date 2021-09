Chi era Cesare Maldini, padre di Paolo e nonno di Daniel

La generazione dei Maldini è più unica che rara: mito oltre la leggenda per il primo della famiglia e per il figlio Paolo. Ora il goal di Daniel.

Dopo Cesare e Paolo, anche Daniel Maldini ha giocato in Serie A, trovando il goal come la ciliegina sulla torta. La generazione continua, capace di continuare a fare la storia del calcio italiano. Una storia vincente e pregna di trofei per padre e nonno, in attesa di vedere se il giovane attaccante potrà vincere dei titoli.

Daniel Maldini ha giocato in Serie A dodici anni dopo l'ultima presenza di Paolo e tredici dopo l'ultima rete. Il nonno Cesare ha invece segnato l'ultima rete con i rossoneri 60 anni fa. Se Paolo Maldini è il più famoso della famiglia, e tra gli sportivi maggiormente famosi della storia, in pochi conoscono la storia del capostipite.

CESARE MALDINI, LA STORIA

Classe 1932, triestino, Cesare Maldini è scomparso nel 2016, dopo il ritiro di Paolo e quando Daniel militava nelle giovanili del Milan. Durante la sua carriera da calciatore, Cesare ha vinto quattro Scudetti e la Champions League con i rossoneri, sollevandola da capitano nel 1963.

Cesare Maldini è stato anche un ottimo allenatore, che ha guidato la Nazionale azzurra ai Mondiali del 1998. Negli anni '70, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha guidato il Milan, vincendo una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia nel 1973.

CESARE MALDINI HA ALLENATO IL FIGLIO PAOLO

Sia a livello di club, sia di Nazionale, papà Cesare è riuscito a dare le indicazioni da allenatore al figlio Paolo. E' successo nel 2001, quando il classe '32 ha guidato il Milan con un ruolo a metà tra tecnico e direttore tecnico insieme all'allenatore Mauro Tassotti per alcuni mesi, precisamente in 12 gare di Serie A.

Tra il 1997 e il 1998, invece, Cesare Maldini è stato allenatore dell'Italia, in cui Paolo era tra i maggiori interpreti: insieme i due hanno partecipato ai Mondiali francesi, conclusi con la sconfitta ai rigori contro i padroni di casa, poi Campioni per la prima volta.

DANIEL, IL TERZO MALDINI

Daniel Maldini è entrato nelle giovanili del Milan nel 2010, per poi giocare in prima squadra dal 2019/2020: nel primo triennio quattordici gare da subentrato, per poi essere scelto da titolare contro lo Spezia, in cui ha come noto trovato la rete del vantaggio.

Paolo Maldini ha più volte parlato del figlio e del rapporto all'interno del Milan, da dirigente a giocatore: