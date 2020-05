Maldini fedele al Milan: "Non farò il dirigente in altri club"

Paolo Maldini giura fedeltà al Milan e spiega: “Dobbiamo provare a riprendere il campionato, altrimenti sarebbe un disastro”.

Tornare in campo per provare a portare a termine la stagione. E’ questo l’obiettivo dei vertici del calcio italiano ed è per questo che le varie squadre, seppur seguendo regole molto rigide, sono recentemente tornate al lavoro.

Anche i giocatori del sono tornati a lavorare a Milanello e lo fanno potendo contare su una struttura che permette i giusti distanziamenti. L’ha spiegato Paolo Maldini in una diretta Instagram con il suo ex compagno di squadra Filippo Inzaghi.

“Sto bene, oggi la squadra ha ripreso, quindi si torna un po’ alla normalità, anche se c’è da stare molto attenti. Ci sono delle procedure da seguire e le seguiremo, i ragazzi non ce la facevano più e noi neanche. Devono lavorare distanziati tra di loro, quattro per campo, ma a Milanello ne abbiamo tre disponibili”.

Secondo la leggenda del Milan, è fondamentale provare a portare a termine la stagione.

“Dobbiamo provarci, perché non ripartire sarebbe un disastro economico e da tutti i punti di vista. Naturalmente la salute viene prima di tutto, ma perché non provarci? Infatti secondo me la ha sbagliato. In ogni caso accetteremo ciò che dirà il Paese, ciò che dirà il Governo”.

Maldini ha spiegato quanto sia diverso il ruolo del dirigente da quello del calciatore ed ha svelato che non lavorerà in società diverse dal Milan.