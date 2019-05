Maldini e la nuova vita al Milan: "Da dirigente è più dura di quando giocavo"

Niente più chilometri sul campo, ma tante energie mentali richieste. E' il Paolo Maldini '2.0', tornato al in qualità di dirigente, che a 'Rolling Stones' racconta le proprie sensazioni sul nuovo ruolo ricoperto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Devo dire che ho trovato questa esperienza molto impegnativa. Decisamente di più rispetto alla carriera da atleta. Quando giocavo, finiti gli allenamenti avevo tempo per stare con la mia famiglia. Il dirigente, invece, non stacca mai con la testa. E il telefono suona in ogni momento".

"Per chi è 'nato calciatore', come me, la vita da dirigente è molto più stressante. Anche perché questo è un lavoro di rapporti, che di per sé comportano una certa fatica, mentre prima dovevo solo pensare a giocare a calcio".