Maglia Inter 2020/2021, le prime anticipazioni: sarà a zig zag

L'Inter si prepara a un nuovo cambiamento in vista della prossima stagione: le strisce nerazzurre saranno non verticali, ma a zig zag.

Il 2019/20 è iniziato non da molto, da qualche mese appena, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. E alle prossime maglie. Come l' , che, secondo le prime anticipazioni, ha già deciso il tenore della divisa marchiata Nike che indosserà nel 2020/21.

Segui live 3 partite di Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

A svelarlo è il sito specializzato 'Footy Headlines', noto per fornire anticipazioni sulle maglie che i club europei e mondiali si apprestano a indossare. Nel caso dell'Inter, il cambiamento si appresta a essere abbastanza clamoroso e piuttosto staccato dalla tradizione: la nuova divisa avrà i colori nerazzurri, ovvio, ma le strisce saranno a zig zag.

🔵⚫⚡ UPDATE: Inter 20-21 Home Kit Design Leaked - Zig-Zag Design: https://t.co/qx9NyONM0y — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 7, 2019

'Footy Headlines' fa riferimento a uno scoop del blog 'La Casaca', aggiungendo inoltre qualche dettaglio grafico per far capire che sembianze avrà la prossima maglia dell'Inter. Che dunque, dopo il controverso design di quest'anno, non tornerà alla normalità, rinunciando ancora alle strisce completamente verticali.

La maglia dell'Inter per il 2020/21, se confermata, ricorderà parecchio quella del 2010/11, la stagione post Triplete. Anche allora le strisce nerazzurre scendevano a zig zag, anche se senza quell'estremizzazione che la nuova divisa dovrebbe portare.