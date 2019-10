La madre di Zaniolo risponde a Capello: "La strada intrapresa è un esempio per tutti"

Il giorno dopo l'esternazione a 'Sky' di Fabio Capello, Francesca Costa non ci sta. La madre di Nicolò Zaniolo, via Instagram, replica all'ex tecnico della circa il pensiero espresso sul figlio.

Capello, durante il post-partita delle gare di di mercoledì, durante l'intervista al talento dell' Sebastiano Esposito aveva tirato in ballo il centrocampista giallorosso.

Ecco perchè, la Costa, attraverso una 'Story' ha deciso di rispondere a Don Fabio difendendo a spada tratta Nicolò.

"Tu che a 19 anni hai esordito in Champions, tu che a 19 anni hai fatto doppietta nella stessa competizione, dice tanto il più giovane italiano a riuscirci...tu che a 19 anni hai esordito in Nazionale maggiore...tu che a 19 anni sei stato eletto miglior giovane della 2018-2019...tu che a 20 anni vanti già 47 presenze con l' AS Roma con 7 goal e 3 assist".

"Sarò pure tua madre ma la tua strada te la sei segnata tutta da solo ed è un esempio per tantissimi ragazzini che ci scrivono ogni giorno inseguendo il tuo sogno e sperando di essere come te".

La madre di Zaniolo, infine, proseguendo nel proprio post pone l'accento su un presunto capanello di critiche riservate al figlio.

"Tu che per me dovresti essere e continuare a essere un esempio e non una strada da evitare per tutti i tuoi coetanei, i più giovani e i più grandi...compreso il bravissimo Esposito...sperando che tutta questa campagna della quale non comprendo il motivo non ti destabilizzi...ti adoro".