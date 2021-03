Storico Lussemburgo: 1-0 all'Irlanda per un trionfo atteso dal 2008

Il Lussemburgo ha battuto 1-0 l’Irlanda a Dublino sabato sera. Non vinceva dal 2008 una gara di qualificazione in trasferta.

E’ una vittoria che con ogni probabilità non sarà sufficiente per guadagnarsi un pass per i prossimi Campionati del Mondo , il Lussemburgo tuttavia, vincendo sabato sul campo dell’ Irlanda si è guadagnato una serata storica.

All’ Aviva Stadium di Dublino, gli uomini guidati da Holtz si sono imposti per 1-0 grazie ad un goal siglato da Gerson Rodrigues all’85’ con un gran tiro dalla distanza ed hanno quindi guadagnato, alla loro prima uscita, i primi tre punti in un Gruppo A che adesso li vede alle spalle solo di Serbia e Portogallo che di punti ne hanno quattro, ma con una partita giocata in più.

A rendere speciale il successo ottenuto contro l’Irlanda è un dato statistico importante: il Lussemburgo non vinceva una partita di qualificazione in trasferta dal lontano 2008.

L’ultima vittoria risale infatti ad una sfida vinta il 10 settembre di quello stesso anno sul campo della Svizzera . Allora, c’erano in palio punti per la qualificazione ai Mondiali del 2010, a decidere furono le reti di Strasser e Leweck, mentre fu di Nkufo il goal del momentaneo 2-1.

Fu quello l’unico successo del Lussemburgo in quel cammino di qualificazione e anche l’unico ko di una Svizzera che poi si piazzò al primo posto in quel Gruppo B superando di un punto la Grecia.