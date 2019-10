Lokomotiv Mosca, primo goal in Russia per Joao Mario

Prima rete per Joao Mario con la maglia della Lokomotiv Mosca che martedì affronterà la Juventus a Torino in Champions League.

L'avventura russa di Joao Mario è iniziata alla grande: il portoghese - ancora di proprietà dell' - è riuscito a segnare la sua prima rete con la Mosca in occasione del match di campionato vinto sul campo dell'Akhmat.

Segui live Juventus-Bologna su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Un facile tap-in per il definitivo 0-2 che ha issato i 'Ferrovieri' al primo posto in classifica, con tre punti di vantaggio su Rostov, Krasnodar e che però hanno una partita in meno.

A tap-in, but Joao Mario is off the mark for Loko. pic.twitter.com/vFaneIjpvA — Liam Tyler (@tyler_lj) October 18, 2019

Iniezione di fiducia importante in attesa che arrivi martedì, giorno della sfida di all'Allianz Stadium contro la che si preannuncia cruciale per il futuro europeo del club russo.

Per Joao Mario anche quattro assist stagionali, di cui tre in Prem'er- e uno in Europa: con un rendimento del genere, la possibilità che la Lokomotiv lo riscatti al termine dell'annata non è poi così campata in aria.