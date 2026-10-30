Liverpool-Arsenal, la preview di Premier League

Premier League - Game Week 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool-Arsenal si gioca domenica 1° novembre alle 15:30 EST e alle 19:30 GMT.

La fortezza Anfield attende i campioni

Dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante sotto la guida di Andoni Iraola, il Liverpool è oggi una delle squadre più in forma d’Inghilterra. Considerando anche la vittoria ai rigori contro il Chelsea in EFL Cup, ha conquistato cinque successi consecutivi, segnando 15 goal. Una delle due serie dovrà interrompersi: i padroni di casa hanno vinto le ultime tre partite ad Anfield, mentre la squadra di Arteta ha conquistato cinque vittorie nelle ultime sei trasferte di Premier League.

Getty Images

L’Arsenal mette alla prova le proprie ambizioni per il titolo ad Anfield

L’Arsenal, campione della Premier League, ha iniziato la stagione alla grande, vincendo otto partite su nove. L’unica macchia è stata la sconfitta per 3-0 sul campo del Brighton prima dell’ultima sosta per le nazionali, ma la squadra ha reagito in modo eccellente, ottenendo tre vittorie consecutive in Premier League contro Leeds, Nottingham Forest ed Everton. Non è andato tutto alla perfezione, però: in Champions League è arrivato un pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco, mentre in EFL Cup c’è stata una sorprendente sconfitta contro il Fleetwood Town, squadra di quarta divisione. Espulso in quella partita persa ai rigori, il giovane Max Dowman, 16 anni, salterà tre gare nelle competizioni nazionali, a cominciare da questa. L’Arsenal non vince una partita di Premier League ad Anfield dal 2012: da allora ha disputato 13 trasferte senza successi.

Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

L’Arsenal non vince una partita di Premier League ad Anfield dal settembre 2012.

I campioni di Mikel Arteta non vincono contro il Liverpool da quattro incontri, anche se tre di questi sono finiti in parità.

Al Liverpool mancano gli infortunati Víctor Muñoz e Dominik Szoboszlai, mentre l’Arsenal deve fare a meno di Bukayo Saka, William Saliba e dello squalificato Dowman.

Notizie sulle squadre e rose

Stato di forma

Precedenti