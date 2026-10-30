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Con il contributo di

Liverpool-Arsenal, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Dowman

Anteprima completa di Liverpool-Arsenal, sfida di Premier League ad Anfield. L’Arsenal aspetta da troppo tempo una vittoria in questo stadio: riuscirà a interrompere il digiuno?

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Liverpool-Arsenal, la preview di Premier League

crest
Premier League - Game Week 9
Anfield

Liverpool-Arsenal si gioca domenica 1° novembre alle 15:30 EST e alle 19:30 GMT.

La fortezza Anfield attende i campioni

Dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante sotto la guida di Andoni Iraola, il Liverpool è oggi una delle squadre più in forma d’Inghilterra. Considerando anche la vittoria ai rigori contro il Chelsea in EFL Cup, ha conquistato cinque successi consecutivi, segnando 15 goal. Una delle due serie dovrà interrompersi: i padroni di casa hanno vinto le ultime tre partite ad Anfield, mentre la squadra di Arteta ha conquistato cinque vittorie nelle ultime sei trasferte di Premier League.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

L’Arsenal mette alla prova le proprie ambizioni per il titolo ad Anfield

L’Arsenal, campione della Premier League, ha iniziato la stagione alla grande, vincendo otto partite su nove. L’unica macchia è stata la sconfitta per 3-0 sul campo del Brighton prima dell’ultima sosta per le nazionali, ma la squadra ha reagito in modo eccellente, ottenendo tre vittorie consecutive in Premier League contro Leeds, Nottingham Forest ed Everton. Non è andato tutto alla perfezione, però: in Champions League è arrivato un pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco, mentre in EFL Cup c’è stata una sorprendente sconfitta contro il Fleetwood Town, squadra di quarta divisione. Espulso in quella partita persa ai rigori, il giovane Max Dowman, 16 anni, salterà tre gare nelle competizioni nazionali, a cominciare da questa. L’Arsenal non vince una partita di Premier League ad Anfield dal 2012: da allora ha disputato 13 trasferte senza successi.

Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • L’Arsenal non vince una partita di Premier League ad Anfield dal settembre 2012.
  • I campioni di Mikel Arteta non vincono contro il Liverpool da quattro incontri, anche se tre di questi sono finiti in parità.
  • Al Liverpool mancano gli infortunati Víctor Muñoz e Dominik Szoboszlai, mentre l’Arsenal deve fare a meno di Bukayo Saka, William Saliba e dello squalificato Dowman.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Liverpool - Arsenal

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoM. ZubimendiM. ZubimendiM. OedegaardM. OedegaardV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

Formazione titolare

Arsenal

Allenatore

  • A. Iraola
  • M. Arteta

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
Gol segnato (subito)
15/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ARS

ARS - Forma

LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioArsenal
2
3
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Amichevoli dei club
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
S
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
S
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
S
D
V
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
D
D
S
D
V
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
V
S
S
V
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
D
S
D
S
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
V
V
S
S
D
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
S
D
D
D
S
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
S
S
V
D
S
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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