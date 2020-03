Lione-PSG dove vederla? Canale tv e diretta streaming

A Lione va in scena la prima semifinale della Coppa di Francia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Se l' è nel bel mezzo di un caos rinvii a causa dell'emergenza Coronavirus, in si continua a giocare. Non soltanto in , ma anche nelle coppe. La Coppa di Francia è giunta alle semifinali, dove spicca il big match tra e , entrambe a caccia della finalissima.

Si gioca in gara secca al Groupama Stadium, impianto di casa del Lione, reduce dalla vittoria sulla nella gara d'andata degli ottavi di finale di . Nel weekend gli uomini di Rudi Garcia si sono imposti anche sul , questa volta in campionato, vincendo per 2-0 una sfida sentitissima.

Il PSG, invece, ha superato per 4-0 il . E come ogni anno sta cannibalizzando la Ligue 1: sono 13 i punti di vantaggio della formazione di Tuchel sul , attualmente secondo in classifica.

Per arrivare alle semifinali, il Lione ha superato lungo il proprio cammino Bourg-en-Bresse, , e Marsiglia. Il PSG, invece, ha avuto la meglio su Linas-Montlhery, Lorient, Pau e Digione. In campionato hanno prevalso i parigini sia all'andata che al ritorno: 1-0 a Lione e 4-2 in casa.

L'altra semifinale di Coppa di Francia, in programma a Saint-Etienne tra la squadra di casa e il , si disputerà domani sera con calcio d'inizio alle ore 20.55. La finalissima, sempre in gara unica, è in programma il 25 aprile allo Stade de France.

In questa pagina tutte le informazioni su Lione-PSG: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIONE-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lione-PSG

Lione-PSG Data: 4 marzo 2020

4 marzo 2020 Orario: 21.10

21.10 Canale : Sportitalia

Sportitalia Streaming: www.sportitalia.com

ORARIO LIONE-PSG

Lione-PSG, prima semifinale della Coppa di Francia 2019/20, è in programma per la serata di mercoledì 4 marzo 2019. Il calcio d'inizio della gara, che andrà in scena al Groupama Stadium di Lione, sarà alle 21.10.

La gara tra Lione e PSG sarà visibile in chiaro: sarà infatti Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) a trasmettere gratuitamente, in diretta e in esclusiva, la sfida tra gli uomini di Rudi Garcia e quelli di Thomas Tuchel.

Sempre Sportitalia, 24 ore più tardi, metterà a disposizione dei telespettatori anche la seconda semifinale di Coppa di Francia: quella tra il Saint-Etienne e il Rennes, in programma nella serata di giovedì 5 marzo.

Chi non avesse a disposizione un televisore potrà in ogni caso assistere alla semifinale di Coppa di Francia tra Lione e PSG in , sempre tramite Sportitalia. L'emittente metterà a il match a disposizione di chiunque sia munito di pc, tablet o smartphone attraverso il proprio sito (www.sportitalia.com). Basterà recarsi sulla sezione "Sportitalia HD - Guarda lo streaming".

Un'altra applicazione, sempre per i possessori di dispositivi come un pc, un tablet oppure uno smartphone, è quella di scaricare l'applicazione di Sportitalia per vedersi, sempre in forma gratuita, la gara tra il Lione e il PSG.

3-5-2 per il Lione, che dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione usuale e a quella scesa in campo nel weekend contro il Saint-Etienne. Garcia passa al 3-5-2, inserisce in difesa l'ex doriano Andersen e in attacco, assieme a Démbélé, si prepara a schierare Terrier.

PSG con Marquinhos in mezzo al campo e Neymar che partirà qualche metro indietro rispetto alla linea dei due attaccanti, che saranno Mbappé e Cavani. Icardi partirà dalla panchina, così come Verratti. Indisponibile invece Thiago Silva.

LIONE (3-5-2): Lopes; Andersen, Marcelo, Denayer; Rafael, Tousart, Caqueret, Aouar, Cornet; Dembélé, Terrier. All. Garcia

PSG (4-4-2): Navas; Kehrer, Kouassi, Diallo, Bernat; Sarabia, Gueye, Marquinhos, Neymar; Cavani, Mbappé. All. Tuchel