L'Inter verso il derby: Politano in vantaggio su Lautaro Martinez

Antonio Conte contro il Milan dovrebbe disegnare la sua Inter con il consueto 3-5-2: in attacco Politano favorito per un posto al fianco di Lukaku.

Il derby fra e si avvicina e Antonio Conte pensa a Politano per affiancare Lukaku nell’attacco nerazzurro. L’escluso di lusso sarebbe quindi Lautaro Martinez: il ‘Toro’, che ha brillato nelle ultime uscite con la maglia dell’albiceleste, sta trovando maggiori difficoltà con quella nerrazzurra e con la concorrenza agguerrita per quell’unico posto al fianco del gigante belga anche le sue apparizioni in campo stanno diminuendo.

Conte per i due attaccanti nel suo 3-5-2 si trova nella posizione di avere l’imbarazzo della scelta: tolto Lukaku (l’unico ad avere il posto assicurato davanti), ci sono Lautaro, Sanchez e Politano a giocarsi una sola maglia da titolare. Proprio quest’ultimo sembrerebbe avere la meglio per un posto dal 1’ nel derby.

L’inizio di stagione dell’ex attaccante del è stato molto positivo, tanto da fargli scalare le gerarchie nerazzurre e di trovare la titolarità con continuità.

Oltre a questo avvicendamento offensivo fra Politano e Lautaro, la formazione interista dovrebbe essere quella tipo: con il granitico trio difensivo composto da Godin, Skriniar e De Vrij; a centrocampo l’unico nodo da sciogliere per Conte è il ballottaggio fra Barella e Vecino, con l’azzurro in vantaggio, mentre sono confermatissimi Brozovic e Sensi coadiuvati da Candreva e Asamoah sulle fasce.