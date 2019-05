L'Inter presenta la prima maglia della stagione 2019/20

Inter e Nike hanno presentato la prima maglia per la stagione 2019/20: spicca l’inserto a strisce diagonali sul petto.

Un’annata sta per andare in archivio e quindi è già arrivato il momento di pensare alla prossima. La nuova stagione porterà con se, come è ovvio che sia, tante novità tra le quali anche le nuove maglie che verranno indossate dalle varie compagini.

Tra quelle più attese c’è certamente quella dell’. Nelle scorse settimane erano trapelate immagini che avevano fatto pensare ad un look innovativo ed effettivamente, chi si aspettava un qualcosa di molto particolare non rimarrà deluso.

Tra le novità proposte dal club, anche la presentazione delle nuove tenute da gioco. Per la prima volta infatti, il club meneghino ha deciso ha deciso di affidare la presentazione della maglia alla sua squadra femminile.

Realizzata dalla Nike, la divisa ‘Home’ per la stagione 2019/20, si ispira alla divisa ‘Away’ dell’annata 1989/90. Un richiamo dato da un inserto con strisce diagonali che si estendono sul petto, mentre sul resto della maglia scorrono le classiche bande verticali.

Particolare anche il colletto che sarà a ‘V’ con bordo bianco, lo stesso bianco che si ritrova sui bordini delle maglie.

I pantaloncini della tenuta per le partite interne saranno neri, mentre i calzettoni avranno una colorazione per metà nera e per metà azzurra.

Lo storico logo dell’Inter, che campeggerà sul petto all’altezza del cuore, sarà caratterizzato da un bordino in rilievo, mentre all’interno della maglia ci sarà un dettaglio che richiamerà tradizioni del club e legame con la città: una Croce di San Giorgio con la scritta Internazionale, una stella e l’anno della fondazione della società, ovvero il 1908.

La nuova prima maglia dell’Inter verrà indossata dai giocatori nerazzurri in occasione dell’ultima sfida di campionato a San Siro contro l’ in programma il 26 maggio.