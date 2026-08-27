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Ligue 1
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Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
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Lille-Paris Saint-Germain, anteprima di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lille vs Paris Saint-Germain
Ligue 1
Lille
Paris Saint-Germain

Anteprima completa della partita tra LOSC Lille e Paris Saint-Germain in Ligue 1. Analizziamo i risultati della giornata d’esordio, il momento delle due squadre e i temi chiave in vista della sfida di venerdì sera al Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy.

Lille vs Paris Saint-Germain: dettagli della partita

crest
Ligue 1 - Game Week 2
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Il calcio d'inizio di LOSC Lille e Paris Saint-Germain è in programma il 28 agosto 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEGetty Images

Vetrina del venerdì sera a Villeneuve-d'Ascq

Il LOSC Lille torna in casa per affrontare i campioni in carica del Paris Saint-Germain in una sfida di alto livello valida per la 2ª giornata di Ligue 1. Dopo un intrigante weekend d'apertura in tutta la Francia, il Lille punta a sfruttare la spinta del proprio pubblico per mettere alla prova la retroguardia del PSG e mantenere la propria posizione in vetta alla classifica. Per i campioni ospiti, la trasferta del venerdì sera al nord rappresenta una cruciale occasione iniziale per conquistare tre punti e trovare ritmo lontano da casa.

FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEGetty Images

La vittoria esterna del Lille ad Angers

Il Lille arriva alla 2ª giornata sull'onda di un netto successo esterno per 2-0 contro l'Angers SCO all'esordio. Il veterano attaccante Olivier Giroud ha portato avanti il Lille all'11', prima che Tiago Santos raddoppiasse alla mezz'ora chiudendo i conti per una vittoria comoda. Con Berke Özer autore di un clean sheet tra i pali, l'allenatore Bruno Génésio cercherà dalla sua squadra la stessa organizzazione difensiva e la stessa rapidità nelle transizioni contro il letale reparto offensivo parigino.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGGetty Images

Il debutto da brividi del PSG: Ferran Torres salva i parigini a Rennes

Il Paris Saint-Germain va a nord in cerca della prima vittoria in campionato della stagione dopo il pirotecnico 2-2 contro lo Stade Rennais al Roazhon Park nella 1ª giornata. Il PSG si è ritrovato sotto 2-0 all'intervallo dopo i gol nel primo tempo di Sebastian Szymański ed Esteban Lepaul. Tuttavia, il subentrato Ferran Torres ha cambiato l'inerzia nella ripresa, segnando due volte al 71' e all'82' e strappando un punto per i campioni. Luis Enrique pretenderà maggiore disciplina difensiva fin dal fischio d'inizio, mentre Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e compagni puntano a dettare il ritmo dal centrocampo.

Il dominio della capitale messo alla prova al nord

Storicamente, il Paris Saint-Germain ha avuto la meglio in questa sfida, imponendosi con un convincente 3-0 nell'ultimo incrocio di campionato nel gennaio 2026 grazie a una doppietta di Ousmane Dembélé e a un gol nel finale di Bradley Barcola. Tuttavia, gli incontri a Villeneuve-d'Ascq hanno spesso dato vita a battaglie tirate e fisiche, in cui le trappole del pressing del Lille possono spezzare la struttura del possesso del PSG. Con margini tattici sottilissimi a separare i due club in questo avvio di stagione, la sfida di venerdì promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Probabili formazioni

Lille: Ozer; Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Sahraoui, Mbappe; Mukau, Haraldsson, Correia; Giroud

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Vitinha; Zaire-Emery, Neves; Doue, Torres, Kvaratskhelia

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Lille - Paris Saint-Germain

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Formazione
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
1B. Ozer3N. Ngoy4A. Ribeiro22Tiago Santos15R. Perraud8E. Mbappe10H. Haraldsson6N. Bentaleb21B. Andre19B. Onal9O. Giroud39M. Safonov2A. Hakimi51W. Pacho5Marquinhos12L. Digne8F. Ruiz87J. Neves17Vitinha14D. Doue7K. Kvaratskhelia9F. Torres
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Lille

Formazione titolare

Paris Saint-Germain

Allenatore

  • D. Ancelotti
  • Luis Enrique

Davide Ancelotti non ha infortuni o squalifiche confermate da segnalare in vista della partita e, in questa fase, non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio, quando il quadro delle notizie sulla squadra sarà più chiaro.

Per il PSG, Luis Enrique dovrà fare a meno di Nuno Mendes, che deve scontare una squalifica. Al momento non sono state confermate altre assenze e non è stato ancora pubblicato un undici previsto.

Forma

LIL

LIL - Forma

GIL
S2-1
OHL
V3-6
HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
V0-2
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PSG

PSG - Forma

MLL
S3-0
MUN
D1-1
AVL
V2-1
RCL
S1-0
REN
D2-2
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Lille ha collezionato due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, anche se tre di questi risultati sono arrivati in amichevole precampionato. L'uscita più recente è stata il 2-0 in Ligue 1 ad Angers del 23 agosto, e ci sono stati anche l'1-1 con l'Everton e il 2-2 con l'Hamburger SV nei test di preparazione. Il 6-3 contro l'OH Leuven è stato il risultato con più reti in questa serie, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro l'Union St. Gilloise a fine luglio.

Le ultime cinque del PSG raccontano di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La prestazione di spicco è stata il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. Sono poi arrivati il 2-2 con il Rennes nel weekend inaugurale di Ligue 1 e l'1-1 con il Manchester United in amichevole, ma anche le sconfitte per 1-0 contro il Lens nel Trophée des Champions e per 3-0 contro il Mallorca in precampionato. Il PSG ha segnato sei gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Precedenti

Testa a testa

LillePareggioParis Saint-Germain
0
1
4
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lille badge
Lille
LIL
0
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Lille badge
Lille
LIL
1
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lille badge
Lille
LIL
1
FIN
4Gol segnati14
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo confronto tra queste squadre risale al 16 gennaio 2026, quando il PSG ha vinto 3-0 in casa in Ligue 1. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 alla Decathlon Arena nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti, il PSG vanta un bilancio migliore con tre vittorie contro nessuna del Lille, mentre le restanti due sfide sono finite in pareggio. Il PSG ha segnato 12 gol in queste cinque partite, subendone quattro.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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