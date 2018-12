Ligue 1, rinviata anche Marsiglia-Bordeaux

Nuovi rinvii nel campionato francese per i gilet gialli: rimandate Caen-Tolosa, Nantes-Montpellier, Nizza-St.Etienne e Marsiglia-Bordeaux.

Nuovi rinvii in Ligue 1 a causa dei problemi di ordine pubblico causati dai 'gilet gialli'. Sono ben quattro le partite della 18° giornata di campionato posticipate, tre a data da destinarsi

Dopo Caen-Tolosa (inizialmente fissata per le 20 del 15 dicembre), Nantes-Montpellier (inizialmente programmata per le 20 del 15 dicembre) e Nizza- St.Etienne (inizialmente prevista per le 20.45 del 14 dicembre), giovedì mattina è stato ufficialmente rinviato anche il posticipo tra Marsiglia e Bordeaux in programma domenica sera alle 21.

Il rinvio di Marsiglia-Bordeaux è dovuto alla necessità di utilizzare le forze dell'ordine in altre operazioni, operazioni come detto probabilmente legate alla protesta dei 'gilet gialli' che sta mettendo da giorni a ferro e fuoco Parigi. E non solo Parigi.

Al momento è stata però decisa esclusivamente la data del recupero di Caen-Tolosa che si giocherà martedì prossimo alle 19.30.