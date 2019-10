Liechtenstein-Italia, le formazioni ufficiali: Belotti e Grifo titolari

Italia con Di Lorenzo e Mancini titolari, spazio anche per Cristante. Non c'è Frick per i padroni di casa, unica punta Gubser.

Le formazioni ufficiali di Liechtenstein- :

LIECHTENSTEIN (4-5-1): Büchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Göppel; Yildiz, Polverino, Büchel, Hasler, Salanovic; Gubser

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo

Per agganciare il record di vittorie di Pozzo e per continuare a vincere anche con un maxi-turnover, così da portare nuova fiducia nel gruppo azzurro, l'Italia di Mancini affronta il Liechtenstein, già sicuro di non partecipare all'Europeo ma pronto a dare una soddisfazione ai suoi tifosi.

Il Liechtenstein scende in campo con un difensivo 4-5-1: Gubser unica punta, Frick in panchina. In mezzo Polverino, Hasler e Buchel, con Salanovic e Yildiz esterni. Davanti all'altro Buchel spazio per Rechsteriner, Kaufmann, Hofer e Goppel.

Mancini si affida a Belotti come prima punta del suo 4-3-3, supportato da Grifo e Bernardeschi. A centrocampo c'è Verratti insieme a Cristante e Zaniolo, mentre Di Lorenzo esordirà sulla fascia in difesa. A completare l'undici Sirigu, Mancini, Romagnoli e Biraghi. Panchina per El Shaarawy.