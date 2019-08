Leicester-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Sfida inglese per l'Atalanta che affronta il Leicester: tutto sulla gara, dalle formazioni alle indicazioni su come seguirla in tv e streaming.

Sta per concludersi la tournée britannica dell' : nerazzurri di scena sul campo del per l'ultima partita nel Regno Unito prima del ritorno in per preparare la sfida al del 10 agosto.

Per la 'Dea' finora il bilancio in terra d'Albione è agrodolce: una sconfitta in rimonta contro lo e un rotondo successo per 1-4 con il , vincitore dell'ultima Championship davanti allo .

Per l'Atalanta un impegno da non sottovalutare al cospetto di una squadra più avanti nella preparazione: la Premier League prenderà il via il prossimo 9 agosto e sarà inaugurata proprio dalla trasferta dei 'Canaries' ad 'Anfield' contro il .

Per Zapata e compagni il primo incrocio in avverrà sedici giorni più tardi, il 25 agosto al 'Paolo Mazza' di Ferrara contro la del grande ex Andrea Petagna, giustiziere dei bergamaschi lo scorso anno con tre goal realizzati tra andata e ritorno.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Leicester-Atalanta: dalle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

LEICESTER-ATALANTA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Leicester-Atalanta DATA 2 agosto 2019, ore 20.30 (italiane) DOVE King Power Stadium, Leicester ARBITRO - TV - STREAMING Sito ufficiale Leicester

ORARIO LEICESTER-ATALANTA

Leicester-Atalanta si giocherà venerdì 2 agosto 2019 al 'King Power Stadium' di Leicester. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.30 italiane (le 19.30 in ).

Per la gara che metterà di fronte Leicester e Atalanta non è prevista alcuna copertura televisiva.

L'unico modo per assistere all'incontro sarà la diretta sul sito del Leicester (www.lcfc.com/ /live): bisognerà prima effettuare la registrazione per guardare senza problemi Leicester-Atalanta.

Rodgers con Perez e Vardy come coppia d'attacco, Maddison a supporto in posizione di trequartista. Tielemans alla regia del centrocampo, Choudhury e Albrighton le mezzali. Maguire a guidare la difesa con Evans, Ricardo e Chilwell a spingere sulle corsie laterali. Schmeichel tra i pali.

Gasperini dovrebbe schierare dal primo minuto Zapata dopo l'esclusione iniziale col Norwich: tandem colombiano con Muriel, Gomez nelle vesti di rifinitore. De Roon e Freuler in mediana, Castagne e Reca esterni a tutta fascia. Toloi, Palomino e Masiello davanti alla porta di Gollini.

LEICESTER (4-3-1-2): Schmeichel; Ricardo, Evans, Maguire, Chilwell; Choudhury, Tielemans, Albrighton; Maddison; Perez, Vardy. All. Rodgers

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Reca; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini