Lecce-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita la Roma al Via del Mare nella 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver perso la sua imbattibilità in campionato contro l' , la di Paulo Fonseca cerca il riscatto nella trasferta che la vedrà protagonista contro il di Fabio Liverani nella 6ª giornata del campionato di .

I capitolini sono settimi in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, mentre i salentini sono tredicesimi a quota 6 con un cammino di 2 vittorie e 3 sconfitte. Nei 15 precedenti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dei pugliesi, la Roma conduce con 8 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, arrivata in occasione dell'ultimo match giocatosi (4-2 il 7 aprile 2012).

Il grande ex della gara è Panagiotis Tachtsidis, regista dei salentini, che ha disputato 21 gare in campionato con i capitolini e ha segnato il suo ultimo goal in Serie A proprio alla Roma con la maglia del nel maggio 2016. Contro i salentini invece Alessandro Florenzi potrebbe festeggiare la sua 50ª presenza da capitano della Lupa in tutte le competizioni.

Marco Mancosu è il miglior realizzatore del Lecce con 4 reti segnate, mentre nelle squadra di Fonseca i giocatori più prolifici sono Aleksandar Kolarov ed Edin Dzeko con 3 goal segnati a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Roma

Lecce-Roma Data: 29 settembre 2019

29 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LECCE-ROMA

La partita Lecce-Roma si disputerà il pomeriggio di domenica 29 settembre alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce. Il confronto, che sarà arbitrato dal signor Rosario Abisso della sezione di , sarà il 31° fra le due formazioni in Serie A.

La sfida Lecce-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e PlayStation 4 oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lecce-Roma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre guardare la partita in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, con il supporto del commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Gli utenti DAZN avranno naturalmente anche la possibilità di seguire Lecce-Roma in diretta streaming sul proprio pc, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi come tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Liverani non recupera Farias, Lapadula e Dell'Orco, non convocati. In attacco potrebbe essere riproposto il tandem composto da Falco e Babacar, con Mancosu piazzato sulla trequarti. A centrocampo Tachtsidis è recuperato e dovrebbe riprendersi il suo posto in regia, con Majer e Petriccione mezzali, visto anche lo stop dell'ultim'ora di Tabanelli. In difesa, davanti al portiere Gabriel, Lucioni e Rossettini saranno i due centrali. A destra Rispoli è sempre favorto su Benzar, mentre a sinistra ci sarà Calderoni.

Fonseca deve valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini, alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Il giallorosso dovrebbe comunque essere regolarmente titolare sulla trequarti. Con lui torneranno dal 1' Kluivert e Mkhitaryan e scivolerà in panchina Zaniolo. Davanti ci sarà il solito Dzeko, mentre in mediana Diawara prenderà il posto di uno tra Cristante e Veretout. Fra i pali ci sarà Pau Lopez. In difesa potrebbe riposare Fazio, con la coppia centrale che potrebbe vedere Smalling accanto a Mancini. Spinazzola è in recupero da un lieve affaticamento muscolare e sarà convocato, ma i terzini titolari dovrebbero essere Florenzi e Kolarov.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.