Lecce, Donati inserito in lista per la Serie A: fuori Benzar

Giulio Donati è appena arrivato al Lecce e ha già un posto nella rosa dei 25: escluso Benzar, fermo a 97 minuti in Serie A, che verrà ceduto.

Il si è tirato fuori presto dalla zona retrocessione grazie ai 15 punti, ma nel lungo periodo Fabio Liverani può avere bisogno di rinforzi. Il primo è stato Giulio Donati, che si è svincolato dal al termine della scorsa stagione.

Il terzino destro, rimasto senza squadra per alcune settimane prima della chiamata del Lecce, è già stato inserito anche nella lista dei 25 per la , grazie alla regola che permette due cambi in lista a stagione in corso.

A fargli posto è stato il rumeno Romario Benzar, acquisto estivo che non ha però convinto Fabio Liverani: gli ha concesso soltanto 97 minuti in campionato, nelle prime 4 partite. A dare la notizia è stato il direttore sportivo Meluso alla cena per gli auguri con la stampa.

“Abbiamo preferito anticipare i tempi per facilitare la cessione del giocatore nella prossima finestra di calciomercato. Il regolamento permette due sostituzioni nel caso di estromissione di calciatori dalla lista ufficiale e quel posto ormai vacante lo abbiamo coperto con Donati”.

Donati viene da una stagione vissuta da 'veterano' al Mainz, dove erano uno dei senatori e dei più esperti, ed è tornato in Serie A dopo 6 anni. Aveva lasciato l' nel 2013, per trasferirsi al Leverkusen.