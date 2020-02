Le Poste Italiane rispondono a Sarri: "Qui gli esami ci sono eccome"

"Se non volevo essere sotto esame lavoravo alle Poste": con queste parole Maurizio Sarri aveva liquidato le domande sulla presunta pressione in un momento delicato della sua stagione alla . Le Poste Italiane hanno prontamente replicato all'allenatore toscano.

Questo il chiarimento dell'azienda italiana tramite il proprio profilo 'Twitter':

"In merito alla dichiarazione di Maurizio Sarri: "Se non volevo essere sotto esame lavoravo alle Poste", Poste Italiane invita il signor Sarri a dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo per informarsi che Poste è la più grande azienda del Paese, che viene scelta dai giovani laureati come una tra le aziende più attrattive in cui lavorare, che ha realizzato una tra le migliori performance di borsa nel 2019 e che si colloca al terzo posto, a livello mondiale, tra le aziende italiane per immagine e reputazione".