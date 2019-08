LDU Quito-Boca Juniors: dove vederla in tv e streaming

L'avventura del Boca Juniors e di De Rossi in Libertadores riparte dalla LDU Quito: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Il cammino del Boca Juniors in Copa Libertadores riparte dall' e dai quarti di finale: il club argentino affronterà la LDU Quito in trasferta nella gara d'andata.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo aver eliminato l'Atletico Paranaense negli ottavi, gli 'Xeneizes' puntano a battere anche gli ecuadoregni per poi arrivare in semifinale, dove potrebbero incrociare i rivali del River Plate.

Non sarebbe una partita come le altre, visto che i 'Millionarios' hanno battuto il Boca proprio nello storico e unico Superclasico in finale di Libertadores lo scorso dicembre.

Gli occhi degli appassionati italiani saranno soprattutto su Daniele De Rossi, che farà il suo esordio nella massima competizione sudamericana per club. Nel suo primo match in assoluto al Boca ha segnato di testa.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito, tutto quello che serve sapere su LDU Quito-Boca Juniors: dalle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming .

LDU QUITO-BOCA JUNIORS: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA LDU Quito-Boca Juniors DATA 22 agosto 2019, ore 0.15 italiane DOVE Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito (Ecuador) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO LDU QUITO-BOCA JUNIORS

Il quarto d'andata della Copa Libertadores 2019 tra LDU Quito e Boca Juniors è in programma giovedì 22 agosto 2019 alle ore 0.15 italiane. Sede del match sarà l'Estadio Rodrigo Paz Delgado di Quito, in Ecuador.

LDU Quito-Boca Juniors sarà visibile, in diretta e in esclusiva, sulla piattaforma DAZN, la quale detiene i diritti per la trasmissione della competizione su suolo italiano. Si potrà seguire tramite smart , oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q o a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. DAZN è anche fruibile attraverso dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

LDU Quito-Boca Juniors si potrà vedere su DAZN anche in attraverso pc, tablet o smartphone. Sarà sufficiente l'app di DAZN oppure collegarsi al sito. La partita sarà disponibile on demand dal triplice fischio finale in poi.

LDU QUITO (4-2-3-1): Gabbarini; , Caicedo, Rodriguez, Cruz; Orejuela, Vega; Ayovi, Quintero, A. Julio; Aguirre.

BOCA JUNIORS (4-4-2): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Mas; Salvio, Marcone, De Rossi, Villa; Tevez, Abila.