Lazio-Verona, i diffidati del recupero: saranno squalificati in caso di ammonizione

Mercoledì si giocherà il recupero tra Lazio e Verona, con un occhio particolare per i diffidati: in caso di giallo, salteranno la prossima sfida.

Mercoledì sera la avrà la grandissima occasione di mantenere il secondo posto in classifica, nel recupero contro l' Hellas . All'Olimpico si giocherà la sfida che si sarebbe dovuta disputare a fine dicembre, valida per la 17ª giornata. Invece lo spostamento fa cambiare anche la questione delle squalifiche.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I giocatori che verranno ammoniti nella sfida di mercoledì all'Olimpico, se ammoniti, salteranno la successiva sfida di campionato. Lo spostamento ha fatto slittare anche tutte le diffide. E sono dunque 8 i giocatori che, in caso di cartellino giallo, non potranno essere in campo in -Lazio o in Verona- .

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Per quanto riguarda la squadra di Inzaghi, i diffidati sono 5. Non mancano i grandissimi nomi: sono infatti a rischio squalifica Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic , ma anche altri due intoccabili come Francesco Acerbi e Stefan Radu . In più è diffidato anche Cataldi , anche lui in caso di giallo potrebbe saltare la sfida del Tardini.

Tre invece i diffidati nel Verona: sono Davide Faraoni , Miguel Veloso e Valerio Verre, che avevano iniziato in diffida anche la partita contro il . Per Lazio-Verona ci saranno, per la Juventus rischiano.