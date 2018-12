Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Immobile e Iago Falque dal 1'

La Lazio propone Correa e Luis Alberto dietro Immobile, Milinkovic-Savic a centrocampo. Nel Torino spazio per Ansaldi e De Silvestri esterni.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino:

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

Champions ed Europa League in palio all'Olimpico, con i biancocelesti decisi a proteggere il quarto posto e i granata pronti ad avanzare verso posizioni ancor più nobili. Lazio-Torino può dire molto riguardo la corsa alle coppe del prossimo anno.

Inzaghi sceglie l'inedito 3-4-2-1 per la sua Lazio, con Immobile nuovamente titolare in attacco davanti a Correa e Luis Alberto. Fuori Caicedo, a centrocampo Milinkovic-Savic insieme a Parolo, mentre Lulic e Marusic sono i due esterni. In porta Strakosha è difeso da Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

Il Torino risponde con un 3-5-2 in cui Iago Falque fa coppia con Belotti. Meite, Rincon e Baselli interni, mentre Ansaldi e De Silvestri sono gli esterni di centrocampo. Izzo, Nkoulou e Djidji in difesa, con Sirigu tra i pali.