Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Correa e Florenzi titolari

Nella Lazio ci sono Lucas Leiva e Lazzari a centrocampo, Luiz Felipe in difesa. Roma con Mancini e Kluivert, Zappacosta out nel riscaldamento.

Le formazioni ufficiali di - :

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Pellegrini Lo., Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

Dopo il big match tra e , conclusosi in maniera rocambolesca, un nuovo incontro spettacolare per la seconda giornata di : a Roma va infatti in scena il derby capitolino tra Lazio e Roma.

La Lazio propone ancora una volta Correa al fianco di Immobile dopo il bell'esordio a Genova, mentre Luis Alberto, Lucas e Milinkovic saranno i centrali di centrocampo. Sugli esterni spazio per Lulic e Lazzari, con Luiz Felipe, Acerbi e Radu a difendere Strakosha.

La Roma risponde con Dzeko unica punta, supportato da Under, Zaniolo e Kluivert. In mediana scelti Cristante e Pellegrini, Mancini e Fazio in difesa. Pau Lopez tra i pali, Florenzi e Kolarov i terzini titolari. Fuori Smalling, appena arrivato in giallorosso. Zappacosta k.o nel riscaldamento.