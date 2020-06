Lazio in ansia: risonanza al ginocchio per Milinkovic-Savic

Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, si sottoporrà ad una risonanza magnetica. Da valutare le condizioni di un ginocchio.

A poche settimane dalla tanto attesa ripresa del campionato, in casa si stanno vivendo ore di ansia. Sergej Milinkovic-Savic, uno degli uomini più importanti della compagine biancoceleste, nelle prossime ore sarà infatti sottoposto ad una risonanza magnetica al ginocchio.

Secondo quanto emerso, il centrocampista serbo ha svolto regolarmente la seduta di allenamento mattutina agli ordini di Simone Inzaghi, ma nel corso della partitella finale è scattato l’allarme.

Il giocatore infatti si è immediatamente fermato ed ha fatto ritorno negli spogliatoi lasciando quindi il terreno di gioco.

I primi esami sono previsti per il tardo pomeriggio e si svolgeranno alla clinica Paideia di , dove il calciatore dovrebbe arrivare verso le ore 18. Al momento non ci sono indicazioni sull’entità del possibile problema, per quelle bisognerà attendere, con ogni probabilità, il responso della risonanza.

Milinkovic-Savic, nel corso di questa stagione, ha saltato una sola partita di campionato: quella con il dello scorso 9 febbraio a causa di una squalifica.