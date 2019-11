Lazio, premio per Immobile: è l'MVP di ottobre della Serie A

Ciro Immobile ha vinto il premio di MVP della Serie A per il mese di ottobre: ha segnato 8 goal in 5 partite e portato la Lazio al quarto posto.

In goal da 6 partite consecutive, capocannoniere del campionato con 13 goal, con la sua : Ciro Immobile è tra i giocatori più in forma in circolazione. La Lega lo ha premiato eleggendolo MVP del mese di ottobre.

L'attaccante riceverà il premio nella prossima partita casalinga, contro il , domenica 10 novembre alle 15.00, ultimo impegno prima della pausa di novembre.

Non soltanto i goal, ma anche un’alta efficienza fisica e una percentuale del 70% dei passaggi riusciti ad alta difficoltà. In più vanta un’aggressività offensiva del 97% quando si tratta di sfruttare i contropiedi e con i movimenti ottimali, con un coefficiente di smarrimento superiore al 90%.

Ad incensare immobile è stato anche l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha sottolineato il suo apporto a tutto campo.