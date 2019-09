Lazio-Parma, le formazioni ufficiali: Immobile c'è

Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma: Correa-Immobile attacco biancoceleste, a destra Marusic. D'Aversa sceglie Pezzella e conferma Kulusevski.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, L. Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Pezzella; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa.

Il quarto turno di si conclude col posticipo dell'Olimpico tra e , tra due squadre in un momento poco felice e chiamate a rialzarsi dopo gli ultimi risultati.

Inzaghi ripropone Immobile in attacco con Correa, a destra spazio per Marusic, in difesa Luiz Felipe insieme ad Acerbi e Radu. Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali.

Negli emiliani Pezzella sull'out mancino, in mediana c'è Brugman, tridente con Kulusevki, Inglese e Gervinho.