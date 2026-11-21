La Lazio riparte subito dopo il pareggio di Napoli e torna alla vittoria battendo per 3-0 il Lecce all'Olimpico nell'anticipo della dodicesima giornata. A decidere la gara è la doppietta di Noslin, che permette ai biancocelesti di restare soli in vetta mentre per i salentini si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque.
La formazione ospite in realtà parte bene e mette sotto pressione la difesa biancoceleste, pur senza creare grossi pericoli dalle parti di Mandas. Al 25', di fatto al primo vero affondo, passa la Lazio: cross di Isaksen dalla destra e stacco imperioso di Noslin che batte Falcone di testa.
La reazione dei pugliesi non si fa attendere, tra i più attivi N'Dri e soprattutto Fatah che mette in difficoltà Floriani Mussolini. Ma la squadra di Gattuso controlla senza troppi problemi e va in vantaggio all'intervallo.
In avvio di ripresa subito un brivido per Mandas quando Tiago Gabriel colpisce di testa sugli sviluppi di un corner e sfiora il pari. Poi la Lazio riprende in mano il controllo della partita mentre Di Francesco sostituisce uno spento Geubbels con Esteban, ma a segnare è ancora Noslin, stavolta su delizioso assist di tacco da parte di Taylor.
Quasi allo scadere Frattesi cala il tris con uno splendido cucchiaio che beffa Falcone. All'Olimpico finisce 3-0: Lazio sempre prima, Lecce in piena crisi.
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PAGELLE LAZIO-LECCE
Floriani (6) soffre dietro ma spinge tanto, Doekhi (6.5) è solido, Belahayne (6.5) padrone a centrocampo, Taylor (7) mette quantità e qualità, altro assist di Isaksen (6.5) e Noslin (7.5) fa doppietta anche da esterno, tanto lavoro sporco per Pinamonti (6), magia di Frattesi (7).
Falcone (6) non ha grosse colpe, Veiga (5.5) pasticcione e falloso, Siebert (5) si perde Noslin, Tiago Gabriel (6) sfiora il pareggio, Gallo (5.5) soffre, Kaba (5.5) poco lucido, Geubbels (5) non si vede mai, Fatah (6) dura un tempo.
LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani 6, Leite 6, Doekhi 6.5, Pedraza 6 (78' Pellegrini 6); Frattesi 7, Belahyane 6.5 (83' Rovella sv), Taylor 7; Isaksen 6.5 (78' Cancellieri 6), Pinamonti 6 (88' Gudmundsson sv), Noslin 7.5 (83' Dele-Bashiru sv). All. Gattuso
LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 5.5, Siebert 5.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 5.5; Coulibaly 6 (86' Fofana sv), Kaba 5.5 (59' Ngom 5.5), Maleh 6 (74' Monteiro 6); N'Dri 5.5 (86' Stulic sv), Geubbels 5 (59' Esteban 5.5), Fatah 6. All. Di Francesco
TABELLINO LAZIO-LECCE
LAZIO-LECCE 3-0
Marcatori: 25' e 68' Noslin, 89' Frattesi
LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani 6, Leite 6, Doekhi 6.5, Pedraza 6 (78' Pellegrini 6); Frattesi 7, Belahyane 6.5 (83' Rovella sv), Taylor 7; Isaksen 6.5 (78' Cancellieri 6), Pinamonti 6 (88' Gudmundsson sv), Noslin 7.5 (83' Dele-Bashiru sv). All. Gattuso
LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 5.5, Siebert 5.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 5.5; Coulibaly 6 (86' Fofana sv), Kaba 5.5 (59' Ngom 5.5), Maleh 6 (74' Monteiro 6); N'Dri 5.5 (86' Stulic sv), Geubbels 5 (59' Esteban 5.5), Fatah 6. All. Di Francesco
Arbitro: Marcenaro
Ammoniti: Siebert, Veiga
Espulsi: Nessuno