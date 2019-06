Lazio, Inzaghi verso la permanenza: vicino il rinnovo fino al 2021

Simone Inzaghi guiderà anche nella prossima stagione la Lazio. Intesa con Lotito, si va verso un rinnovo contrattuale fino al 2021.

Il suo nome è stato nelle ultime settimane accostato a quelle diverse squadre, e su tutte, a quanto pare però il suo futuro sarà ancora tinto di biancoceleste.

Simone Inzaghi è ad un passo dal rinnovare il contratto che lo lega alla . Secondo quanto riportato da Sky infatti, il tecnico ha già trovato un accordo con Claudio Lotito che porterà alla sua permanenza a .

La nuova intesa prevede un rinnovo che porterà l’attuale scadenza del contratto fissata al 2020 al 2021, accompagnato da un ritocco dell’ingaggio.

Inzaghi, 43 anni, è approdato sulla panchina della Lazio nell’aprile del 2016 in sostituzione dell’esonerato Stefano Pioli e nel corso delle ultime tre stagioni e mezza non solo si è imposto come uno dei migliori allenatori italiani di nuova generazione, ma ha condotto la sua squadra alla conquista di una ed una Coppa .

Proprio dopo la recente finale di vinta contro l’ , aveva fatto intendere che una sua permanenza alla Lazio non era affatto scontata e la cosa ha dato immediatamente vigore alle voci che lo volevano come possibile sostituto di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Degli ultimi giorni invece i rumors che lo davano nel mirino del Milan per il dopo-Gattuso, con l’ex tecnico rossonero pronto a fare il percorso inverso.

Lo stesso Gattuso, il cui nome nelle ultime ore stato accostato con sempre maggior insistenza alla Lazio, resterebbe a questo punto per il club di Lotito un ‘Piano B’, nel caso in cui si dovessero verificare improbabili intoppi nell’operazione che porterà al rinnovo di Inzaghi.