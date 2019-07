Lazio, infortunio Marusic: distorsione al ginocchio, lascia il ritiro

Adam Marusic ha riportato una distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale: ha lasciato il ritiro della Lazio.

Primi problemi per Simone Inzaghi: Adam Marusic ha lasciato il ritiro della di Auronzo di Cadore per rientrare nella Capitale e dedicarsi alle cure specifiche.

Secondo quanto riferito da 'Il Corriere dello Sport', l'esterno montenegrino ha riportato una distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale che potrebbe costringerlo a rimanere a riposo per almeno un mese.

Infortunio rimediato durante le vacanze: finora Marusic non si è mai allenato e non lo farà ancora per diverso tempo. Priorità al completo recupero che però gli farà perdere la preparazione con conseguente ritardo di condizione.

Inzaghi lavorerà dunque con il nuovo acquisto Lazzari e Patric sulla fascia destra, nonostante quest'ultimo sia dato come partente e non nei piani del tecnico biancoceleste.