Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Correa fa coppia con Immobile, Muriel titolare

Lazio e Atalanta aprono l'ottava giornata di Serie A: Inzaghi sceglie Correa in attacco e rilancia Lazzari. Muriel sostituisce Duvan Zapata.

LAZIO (3-5-2): Strakosha: Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Muriel.

Lazio e Atalanta aprono l'ottava giornata di col primo anticipo, le due squadre si affrontano all'Olimpico in una gara che potrebbe dire già molto sulla loro stagione.

Simone Inzaghi deve rinunciare a Lucas Leiva che viene sostituito da Parolo. Sulla destra Marusic prende il posto di Lazzari, ko nel riscaldamento. Tutto confermato in difesa. In attacco invece, accanto a Ciro Immobile, ci sarà Correa che viene quindi preferito a Caicedo.

Poco turnover per Gasperini che lascia a riposo solo De Roon e Ilicic in vista della Champions. In difesa giocano Toloi e Masiello. In attacco Muriel sostituisce l'infortunato Duvan Zapata, dietro di lui Malinovskyi insieme al Papu Gomez.