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Che Inter scenderà in campo contro l'Atalanta, domenica 22 al rientro dalla sosta? La domanda è meno banale di quanto potrebbe sembrare a una prima occhiata, considerando la discretamente lunga lista di acciacchi con cui Chivu si è ritrovato a convivere negli ultimi tempi.

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Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Stankovic, intanto, sono già certi di non poter mettersi a disposizione per il posticipo della New Balance Arena. Ma il mirino e l'attesa, in questo momento, sono puntati più che altro su altri elementi della rosa interista.

Quattro, in particolare: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Piotr Zielinski e Manuel Akanji. Tutti hanno avuto qualche problema, problemone o problemino prima o durante la sosta. Chi potrà giocare, dunque, contro l'Atalanta?

LAUTARO VERSO LA PANCHINA

Lautaro Martinez l'aveva detto, durante Italia-Francia di Nations League a cui aveva presenziato da spettatore a San Siro: il suo recupero era quasi completo. E così è stato, visto che l'argentino è effettivamente tornato a lavorare in gruppo un paio di giorni fa, martedì.

Ma allo stato attuale delle cose è improbabile che Lautaro scenda in campo dal primo minuto contro l'Atalanta. Il suo infortunio è stato piuttosto lungo, lo stop di un mese circa. Il capitano dell'Inter dovrebbe sedersi inizialmente in panchina e mettere qualche minuto nelle gambe nella ripresa, in attesa magari di ritrovare il posto qualche giorno dopo, in Champions League contro lo Stoccarda.

THURAM PRESENTE

Chi, a meno di sorprese, partirà dall'inizio a Bergamo è Thuram. Il francese ha superato l'affaticamento muscolare che gli ha impedito di mettersi per la prima volta a disposizione di Zidane, saltando così gli appuntamenti di Nations League con la Francia.

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Ma il guaio fisico di Thuram è stato più lieve rispetto a quello di Lautaro. L'ex attaccante del Borussia Monchengladbach è tornato quasi subito a disposizione, senza che lo stop abbia lasciato troppi strascichi. Sarà lui a far coppia con Pio Esposito, reduce dalle tre reti in due partite con l'Italia.

Getty Images

TUTTO OK PER ZIELINSKI

E Zielinski? Nessun problema. In Polonia parlavano di un problema a un piede nei giorni scorsi, ma l'ex napoletano ha giocato regolarmente con la Polonia contro la Svezia, rimanendo in campo fin quasi al 90'. Dopo la partita ha rassicurato tutti: "Probabilmente ho avuto un'infiammazione a causa di un affaticamento, ma non si tratta di un infortunio". Contro l'Atalanta ci sarà. E starà a Chivu decidere se schierarlo dall'inizio.

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E AKANJI?

Potrebbe andare in panchina Akanji, fermato da un leggero affaticamento nel bel mezzo degli impegni con la Svizzera in Nations League. Nulla di grave per l'ex difensore del Manchester City, gli esami non hanno rivelato la presenza di lesioni, ma un guaio fisico è pur sempre un guaio fisico.

Per questo lo svizzero non è certo di scendere in campo dal primo minuto nel terzetto davanti a Martinez. Più probabile rivederlo dall'inizio mercoledì prossimo, nel quinto impegno di Champions League contro lo Stoccarda.