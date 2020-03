L'appello di Cellino: "Il governo ci aiuti, non è peggio se fallisce il calcio italiano?"

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, sull'emergenza Coronavirus: "Ma non è peggio se fallisce il calcio italiano, terza azienda del Paese?".

Il presidente del , Massimo Cellino, è solito esprimere i suoi pensieri in piena sincerità. Non sorprende, dunque, che l'emergenza Coronavirus rappresenti il primo pensiero per il patron delle Rondinelle, declinato soprattutto in ambico finanziario.

In un'intervista concessa a 'Repubblica', l'ex presidente del ha analizzato la situazione. Con tanto di appello:

"Il governo ci sconti i contributi sugli stipendi dei giocatori. Per lo Stato sarebbe una perdita di 150 milioni. Ma non è peggio se fallisce il calcio italiano, che oggi è la terza azienda del Paese?"

Occhi puntati, quindi, sulla ripartenza della : ad oggi, ovviamente, ancora in piena tempesta:

"Nella più rosea delle previsioni, il campionato potrebbe ripartire a porte chiuse la prima settimana di maggio. E riusciremmo a limitare i danni. Potremmo dare ai calciatori 25 giorni di vacanza e farli tornare il 15 aprile. A quel punto le vacanze le avrebbero già fatte e si potrebbe finire il campionato tra maggio e giugno. Ma se la cosa va peggio di come pensiamo, c’è il rischio che perdiamo cinque mesi di campionato".

Difficile, invece, percorrere la strada che porterebbe ai playoff:

"Credo sia un’idea del presidente della Federcalcio Gravina, probabilmente legata alla necessità di salvare gli Europei. Ma ormai è un’ipotesi superata. Gli Europei saltano di sicuro. Come fai a farli se i giocatori non giocano nei club".

Pensieri in cantiere, affinché le aziende possano limitare le inevitabili perdite: