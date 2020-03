Lapo Elkann contro Lotito: "Ha una laurea in virologia o statistica?"

Lotito e la Lazio vogliono riprendere a breve il campionato, ma Lapo Elkann non è d'accordo: "L'ottimista è un pessimista male informato".

Campionato fermo, ma c'è chi preme per tornare a giocare in breve tempo: è Claudio Lotito, patron della , che nell'ultima assemblea di Lega non ha mancato di avanzare in maniera anche veemente il proprio desiderio di ripartenza.

Chi non ci sta, almeno per il momento, è la . Nella persona di Andrea Agnelli, il suo presidente, ma anche di Lapo Elkann. Il quale, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fatto pervenire il proprio dissenso nei confronti delle certezze di Lotito.

"Lotito....ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato".

La 'statistica' in questione è quella a cui si riferisce Lotito, secondo il quale i numeri dell'emergenza Coronavirus sarebbero più positivi. Ma in casa Juventus la linea è chiara: prima di pensare alla ripartenza della l'epidemia deve essere debellata nella sua interezza.