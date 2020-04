Langella spara a zero: "Ventura come uomo vale zero"

Vi ricordate Antonio Langella? Soprattutto con la maglia del , dal 2002 al 2007, dimostrò di essere uno dei migliori esterni della nostra all'epoca.

Si è ritirato nel 2011, e nel corso di un'intervista a 'Centotrentuno.com' ha raccontato parecchi aneddoti della sua carriera. Si parte dal rapporto con Giampiero Ventura, le sue non sono certo parole dolci.

"Io sono uno che dice le cose in faccia, se devo dirti 'coglione' te lo dico in faccia e finisce lì. Ventura è l'opposto, non sopportava questo mio modo di essere. Quando mi doveva dire qualcosa, me lo mandava a dire attraverso altri. È un bravo allenatore, nulla da dire, ma per come si è comportato con me, come uomo vale zero. E credo che lo abbia dimostrato anche quando ha portato la Nazionale per la prima volta dopo tanti anni a non andare ai Mondiali. Quando mi richiamò per giocare a Bari non volevo crederci. Comunque ci siamo parlati e sembrava che le vecchie ruggini fossero messe da parte. Invece fu peggio che a Cagliari".