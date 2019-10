Ladri al centro d'allenamento dell'Inter: rubata una macchinetta del caffè

Nella notte tra domenica e lunedì, i malviventi sono arrivati al Suning Training Centre rubando anche alcuni oggetti da lavoro.

Una settimana impegnativa per le forza dell'ordine nell'Olgiatese, visti i diversi casi di truffe e furti fatte registrare. Non solo appartamenti nel mirino, ma anche il Suning Training Centre, centro d'allenamento dell' che deve fare i conti con alcuni furti avvenuti a inizio settimana.

Dal centro d'allenamento sono infatti spariti un piccolo tosaerba, un’idropulitrice e una macchinetta per il caffè. I ladri si sono introdotti nella casa dell'Inter nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre, direttamente dall'area verde situata dietro il centro d'allenamento nerazzurro.

La banda di malviventi che sta agendo in questi giorni nell'area di Varese e in quella di Como, è riuscita a raggiungere una tettoria in cui erano stati lasciati diversi oggetti, all'esterno della struttura ma di base nel recinto dove ogni giorno si allenano i giocatori dell'Inter a disposizione di Conte.

Se l'Inter sta disputando un'ottima stagione tra e Champions, nella propria casa d'allenamento non tutto è andato per il meglio.