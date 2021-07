La steward non riconosce Bonucci: scambiato per un invasore

Il difensore azzurro stava festeggiando con i tifosi, quando una steward di Wembley lo ha afferrato per le braccia spingendolo verso la tribuna.

Leonardo Bonucci è stato uno dei grandi protagonisti nella semifinale di Wembley tra Italia e Spagna. Quella che lui stesso ha definito a 'Rai Sport' come "la partita più difficile che abbia mai giocato".

Non tutti, però, si sono resi conto della prestazione solida del centrale della Juventus. O quantomeno non se n'è certamente resa conto una steward, che lo ha scambiato per un invasore.

Bonucci era sotto lo spicchio dei tifosi azzurri a festeggiare il successo, quando la steward l'ha afferrato per le braccia spingendolo verso la tribuna. Sotto lo sguardo attonito di Bonucci.

⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8 — Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021

Alla fine l'equivoco è stato chiarito e Bonucci è riuscito a tornare a festeggiare insieme ai compagni. Nella confusione dei festeggiamenti succede anche questo.