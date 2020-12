La Juventus crolla, Felipe Melo esulta: "3-0 e tutti a casa"

Il centrocampista brasiliano, ex di entrambe le squadre, ha esultato per la vittoria della Fiorentina sul campo della Juventus: "3-0 e tutti a casa".

Attualmente fermo ai box per infortunio, Felipe Melo torna a fare parlare di sè dopo - , partita che il brasiliano ha guardato e commentato. A modo suo.

Melo, ex di entrambe le squadre, non ha nascosto la sua preferenza per i colori viola tanto da festeggiare in modo piuttosto colorito sul proprio canale Instagram: "3-0 e tutti a casa".

A portare in il centrocampista brasiliano, d'altronde, fu proprio la Fiorentina prima che nel 2011 venisse ceduto alla Juventus per 25 milioni di euro. In bianconero però Melo non troverà fortuna, anzi.

Il tutto condito dal recente botta e risposta con Giorgio Chiellini, che nella sua autobiografia ha definito Felipe Melo "il peggio del peggio, una mela marcia".

Parole che evidentemente il brasiliano non ha ancora digerito del tutto e a cui aveva risposto altrettanto duramente.