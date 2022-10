L'Argentina ringrazia Matthaus: "La maglia di Maradona torna a casa"

L'ex capitano della Germania e calciatore dell'Inter ha donato la maglia del 'Pibe de Oro' della finale di Citta del Messico del 1986 all'Argentina.

Un cimelio preziosissimo. Una casacca storica in una partite che ha segnato la storia dell'Argentina, non solo sotto l'aspetto calcistico. Lothar Matthaus ha donato all'Argentina la maglia indossata da Diego Armando Maradona in occasione della finale del Mondiale 1986 a Città del Messico, vinta il 29 giugno dall'Albiceleste con la sua Germania.

Il 25 agosto scorso, l'ex calciatore dell'Inter ha consegnato la maglia numero 10 all'ambasciatore d'Argentina a Madrid, Ricardo Alfonsin, che ha sua volta l'ha consegnata al presidente della Federcalcio argentina Ernesto Tapia detto 'El Chiqui'.

Un dono preziosissimo che la federazione sudamericana ha sottolineato con un video pubblicato sui canali social.

"Grazie a nome di tutto il popolo argentino - si legge nel post pubblicato su Twitter -. Gli amici sono amici. La reliquia di Diego Armando Maradona torna a casa".

Amici e rivali. Con i club e con le nazionali. Dalle sfide tra Inter e Napoli a quelle con Argentina e Germania, come quella a Città del Messico del 1986. La finale di un torneo in cui Maradona si era reso protagonista con la 'Mano de Dios' nella sfida contro l'Inghilterra.

La maglia di quella sfida è stata battuta all’asta pochi mesi per 8,8 milioni di euro, record per lo sport, con un fondo d'investimento che ha battuto la cordata guidata da Marcelo Ordas, argentino collezionista di maglie pronto ad aprire un museo di 7 piani a Madrid a Puerta del Sol.

"Qualche giorno dopo mi ha chiamato Lothar Matthaus – ha raccontato Ordas – che mi ha offerto la maglia di Maradona della finale vinta contro la sua Germania. Eravamo in contatto da tempo e mi aveva sempre detto di no. La sua generosità non ha limiti".

Ai microfoni del Daily Mail, Matthaus aveva rivelato un retroscena:

"Non ho mai voluto vendere quella storica maglia. C’è stata una super offerta di quasi otto milioni di euro, ma alla fine ho rifiutato".

Il tedesco ex Inter ha aggiunto:

"Tutto si può comprare col denaro, ma certe cose non hanno prezzo e non si pagano. Ho deciso di fare omaggio di questa maglia perché penso che sia nel posto giusto”.

Il dono della maglia numero 10 dell'Argentina da parte di Lothar Matthaus rappresenta un gesto che l'intero popolo argentino ha apprezzato.

Un regalo speciale a distanza di quasi due anni dalla scomparsa del 'Pibe de Oro', di cui il rcordo è sempre vivo.