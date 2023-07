Tonali saluta il Milan: "Ho un mix di emozioni nel cuore, spero sia un arrivederci"

L'ufficialità della cessione di Sandro Tonali al Newcastle è arrivata in giornata e non ha sconvolto i tifosi del Milan, ormai abituati all'idea di perdere il giocatore più rappresentativo degli ultimi anni.

Eppure, Tonali ha deciso di affidare il suo saluto a un post Instagram in cui scorrevano le immagini delle sue gesta e dei suoi trionfi in maglia rossonera, su tutti la vittoria dello Scudetto nella stagione 21-22.

ggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida.

Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me é e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore e chi ha gestito con disponibilità e condivisione la situazione nelle ultime settimane".