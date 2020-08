Kompany si ritira: è il nuovo allenatore dell'Anderlecht

Finisce ufficialmente a 34 anni la carriera da giocatore di Vincent Kompany: contestualmente ne inizia un'altra, quella da allenatore dell' .

L'annuncio è arrivato direttamente dallo stesso ex difensore sui social della società belga, che lo ha visto crescere prima dell'esplosione al di cui diventò capitano.

There won't be another like him! 💪



Best of luck on your retirement from football, @VincentKompany 💙



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/rWzgnli4ih