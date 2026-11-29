L'attaccante ex PSG e Tottenham, ora, andrà inevitabilmente incontro a una squalifica dopo quanto accaduto sul terreno di gioco del Sinigaglia. Ma di quante giornate sarà lo stop che lo costringerà a rimanere lontano dai campi?
PIÙ DI UNA GIORNATA
Intanto è praticamente certo che Kolo Muani non verrà squalificato per una singola giornata di campionato. E dunque non salterà solamente la prossima partita della Juventus, in programma domenica 6 dicembre all'Allianz Stadium contro l'Udinese.
Il motivo è legato al fatto che una sola giornata di stop viene inflitta a un calciatore dopo una "normale" espulsione per doppia ammonizione, oppure diretta ma per un fallo - magari a negare una chiara occasione da rete - da rosso diretto ma non passibile di una sanzione superiore.
"Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società - recita l'articolo 9 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC - è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli 17 organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave".
DUE O TRE GIORNATE
Kolo Muani potrebbe essere dunque squalificato per due giornate e saltare anche Juventus-Monza del 14 dicembre oltre alla sfida dell'Udinese. Ma la sanzione, in caso di mano particolarmente pesante del Giudice Sportivo, potrebbe anche essere di tre turni, in quanto in ballo c'è sia un comportamento antisportivo che violento da parte del francese.
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"Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara - recita l'articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva - è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate".
Come recita l'articolo 38, invece, "i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato".
QUANDO TORNA KOLO MUANI
Sarà il Giudice Sportivo, dopo aver ricevuto il referto dell'arbitro Mariani, a decidere il destino di Kolo Muani: il comunicato con le sue decisioni uscirà come sempre all'inizio della settimana e il francese saprà quante partite dovrà saltare.
Come detto, è scontato pensare che le giornate di squalifica saranno non una, bensì due se non tre: nel primo caso Kolo Muani tornerà in campo in occasione di Roma-Juventus del 19 dicembre, nel secondo il suo 2026 sarebbe già finito e il ritorno avverrebbe in casa del Bologna il 3 gennaio.
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