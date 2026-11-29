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Randal Kolo Muani ha perso la testa. Il problema principale è che lo ha fatto in uno dei momenti peggiori possibili: nei primi minuti del posticipo in casa del Como, impegno fondamentale per una Juventus decisa a ridurre le distanze dai lariani in classifica.

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Kolo Muani è stato espulso dopo 5 minuti dal fischio d'inizio. E dunque lascia la Juventus in inferiorità numerica per tutto il resto della partita, a meno che, naturalmente, un episodio simile non accada anche dalla parte opposta.

Cos'è successo? Un disastro, almeno dal punto di vista bianconero. Un episodio inconcepibile che complica immediatamente la vita alla squadra di Luciano Spalletti in una gara delicatissima.

Getty Images

L'EPISODIO DELL'ESPULSIONE

L'episodio in questione è avvenuto, come detto, già dopo meno di 5 minuti. Su un tocco in profondità da parte di un compagno Kolo Muani, schierato da Spalletti in attacco in coppia con Woltemade, è stato anticipato da Valle in maniera fallosa.

Netta e prolungata la trattenuta da parte del terzino spagnolo del Como sull'avversario. Il quale, però, non si è limitato a "godersi" la concessione del calcio di punizione da parte dell'arbitro dell'incontro, Maurizio Mariani di Aprilia, ma ha reagito proprio quando non avrebbe dovuto farlo.

Kolo Muani ha infatti rifilato uno schiaffo sul volto di Valle. Il giocatore avversario è crollato a terra tra le proteste del pubblico e dei giocatori di casa e, dopo qualche secondo, Mariani ha fermato il gioco.

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Il fischietto laziale si è diretto verso Kolo Muani e ha estratto un cartellino rosso giusto e, anzi, inevitabile. Kolo Muani ha provato a protestare, ma non ha potuto fare altro che accettare la decisione del direttore di gara e dirigersi mestamente verso gli spogliatoi.

Valle, invece, è stato ammonito da Mariani per l'iniziale trattenuta su Kolo Muani: decisione giusta anche questa.

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QUANTE GIORNATE PER KOLO MUANI

E ora, quante giornate di squalifica si prenderà Kolo Muani? La certezza è una sola: lo stop non sarà di un singolo turno, in quanto non si è trattato di un'espulsione per fallo di gioco, anche duro, ma di una reazione a palla lontana.

Le giornate di squalifica per Kolo Muani saranno dunque di più: minimo due, forse addirittura tre. Il doppio turno è la speranza della Juventus e del calciatore francese, ma come detto non è escluso che la mano del Giudice Sportivo possa essere ancora più pesante.

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Kolo Muani salterà così Juventus-Udinese del 6 dicembre e, a questo punto, anche Juventus-Monza del 14. L'ex PSG e Tottenham potrebbe tornare per il big match in casa della Roma del 19 dicembre: in caso contrario, ovvero in caso di squalifica per tre giornate, appuntamento al nuovo anno e a Bologna-Juventus del 3 gennaio.