Koeman su Depay: "Sarebbe meglio se giocasse in un top club"

Il commissario tecnico dell’Olanda, Koeman, parla di Memphis Depay: “Dovrebbe giocare in un club che ambisce a trofei importanti”.

Quello che sta vivendo Memphis Depay è certamente un ottimo momento di forma. L’attaccante olandese ha infatti realizzato sette reti in dieci presenze in , alle quali vanno aggiunte altre quattro in altrettante gare di e le sei realizzate con la sua Nazionale nel cammino di qualificazione a .

Depay è certamente uno dei punti fermi dell’ , secondo il suo commissario tecnico però, sarebbe stato meglio se avesse giocato in una squadra diversa dal . Koeman, parlando in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida con l’ , non ha nascosto il suo pensiero.

“Memphis gioca nel Lione e a volte indossa anche la fascia di capitano. E’ molto importante per loro e lo è anche per noi. Non gioca nel miglior club del mondo, ma la cosa non influisce sulla sua presenza nel gruppo della Nazionale, tuttavia se giocasse in un top club sarebbe meglio per tutti noi”.

Secondo Koeman, lottare per grandi traguardi aiuterebbe Depay a migliorare.