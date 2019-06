Kean svela: "Per uscire uso le maglie scambiate, la mia preferita è quella di Morata"

L'attaccante bianconero confessa di essere in possesso della casacca usata da Morata in finale di Champions con la Juventus.

Insieme a Barella, Chiesa e Zaniolo, Moise Kean è la grande speranza dell' per conquistare un trofeo d'elite nei prossimi anni. Saranno tutti insieme all'Europeo Under 21, prima di ritrovarsi nella Nazionale maggiore e a confronto in . L'attaccante bianconero è il più giovane del lotto, esploso in Serie A con la maglia della e pian piano divenuto idolo di migliaia di tifosi.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nato nel 2000, Kean è giovanissimo e desideroso di migliorarsi per provare ad essere titolare indiscusso della Nazionale e della Juventus in futuro. Cresce studiando Cristiano Ronaldo, con i miti di Balotelli e Drogba. Ma non solo, perchè il giovane azzurro ha anche un grande amore per Alvaro Morata.

Quando Morata giocava alla Juventus, Kean militava nelle giovanili bianconere in attesa della grande occasione. Ora l'attaccante spagnolo si trova all' , eliminato proprio da Madama nell'ultima stagione di Champions. Oltre il campo, però, Kean 'esce spesso' con Morata.

Kean ha infatti svelato a SoccerBible che è in possesso della casacca utilizzata dallo spagnolo contro il , nell'ultimo atto europeo del 2015:

"Nell'armadio ho molte maglie da calcio, quelle che scambio con altri calciatori. A volte le indosso anche per uscire. La preferita? Direi quella di Morata, che usò nella finale di Champions contro la ".

Da giovane calciatore qual è, Kean non è certo solito uscire continuamente in smoking, abito utilizzato di consueto prima e dopo le gare con Juventus e Italia, nonchè per gli eventi di gala riconducibili alla sua professione.

Fuori da tale mondo però, Kean è un 19enne amante dello stile streetwear. Con il cognome di Morata stampato sulla schiena nei momenti di svago.