Bremer salva subito la Juve murando Adams lanciato verso Vicario, Zhegrova scalda i guanti di Stankovic. E poi poco altro in un primo tempo pessimo da parte dei bianconeri, inevitabilmente fischiati dall'Allianz Stadium sia a gara in corso che al rientro negli spogliatoi.
Dopo l'intervallo, però, cambia tutto. Spalletti inserisce Woltemade dalla panchina al posto di Alajbegovic e sposta Kolo Muani a sinistra. Proprio il tedesco, dopo uno spavento targato Adams, imprime la svolta alla partita: prima segna da due passi dopo un tiro rimpallato di McKennie, poi porge a Koopmeiners la palla che l'olandese trasforma nel raddoppio col sinistro.
Il match si chiude in maniera definitiva tra il 65' e il 71', i minuti della terza e quarta rete della Juventus. Cabal firma il tris di testa, ben pescato da un cross di Zhegrova sugli sviluppi di un corner, e Kolo Muani allarga impietosamente la forbice su rigore, da lui stesso guadagnato per un fallo di Halhal ai suoi danni. Lo stesso Halhal colpisce poi il palo, Yeboah la traversa.
La Juventus trasforma così i fischi dello Stadium in applausi ed è momentaneamente sesta, in attesa dell'impegno del Frosinone in casa del Milan. La strada è ancora lunga, il primo tempo non può essere messo da parte così facilmente. Ma il secondo regala se non altro fiducia a una squadra che ne aveva assoluto bisogno.
PAGELLE JUVENTUS-VENEZIA
Woltemade entra e cambia la partita con una rete e un assist, Kolo Muani gioca un primo tempo molto negativo ma si sblocca guadagnandosi e segnando un rigore. Ottimo Zhegrova anche dal primo minuto, assist per Cabal compreso. Bene Koopmeiners che va pure a segno, non Douglas Luiz sostituito da Spalletti all'intervallo. Bremer chiude tutto ed è provvidenziale su Adams.
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Proprio Adams si guadagna un voto negativo per la scarsa cattiveria mostrata in due occasioni a tu per tu con Vicario: sarebbe forse cambiata la partita. La difesa di Nicola crolla nella ripresa, Kike Perez non si ripete dopo l'Udinese e perde il sanguinoso pallone che porta al 2-0 di Koopmeiners. Non bastano ai veneti le buone giocate di Lauberbach.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Celik 6 (68' Gatti 6), Bremer 7, Kelly 6, Cabal 7 (74' Cambiaso sv); Douglas Luiz 5 (46' Sarr 6.5), Koopmeiners 7; Zhegrova 7, McKennie 6, Alajbegovic 5.5 (46' Woltemade 7); Kolo Muani 6.5 (84' Boga sv). All. Spalletti
VENEZIA (3-5-2): Stankovic 5.5; Halhal 5, Moreno 5.5, Juan Jesus 5.5; Hainaut 5.5 (84' Sagrado sv), Kike Perez 5 (84' Fanne sv), Sohm 5.5 (67' Dagasso 5.5), Busio 5.5, Haps 5; Lauberbach 6 (67' Yeboah 6.5), Adams 5 (87' Rrahmani sv). All. Nicola
TABELLINO JUVENTUS-VENEZIA
JUVENTUS-VENEZIA 4-0
Marcatori: 53' Woltemade, 59' Koopmeiners, 65' Cabal, 71' rig. Kolo Muani
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik (68' Gatti), Bremer, Lucumí, Cabal (74' Cambiaso); Douglas Luiz (46' Sarr), Koopmeiners; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic (46' Woltemade); Kolo Muani (84' Boga). All. Spalletti
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (84' Sagrado), Kike Perez (84' Fanne), Sohm (67' Dagasso), Busio, Haps; Lauberbach (67' Yeboah), Adams (87' Rrahmani). All. Nicola
Arbitro: Arena
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno
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