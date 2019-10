Juventus, dopo la Champions turnover a Lecce: Bonucci, CR7 e Pjanic a riposo

Dopo il successo sul Lokomotiv Mosca, Sarri vara la Juventus anti-Lecce: sabato si va verso Higuain-Dybala, con Demiral o Rugani in difesa.

Il giorno dopo - Mosca, è già tempo di pensare al campionato. La notte di Champions ha confermato le ambizioni europee dei bianconeri, ma Sarri rivolge già il pensiero all'impegno di .

Sabato alle 15 Madama aprirà il programma della nona giornata di e, contro i salentini, il tecnico valuta un robusto turnover per far ricaricare le pile ai pilastri del suo progetto.

Su tutti Bonucci, Pjanic e Cristiano Ronaldo, come riporta 'Tuttosport' in odor di panchina al 'Via del Mare': al posto del centrale scalpitano Demiral e Rugani, Bentancur potrebbe rilevare il bosniaco in regia dopo l'impiego da trequartista nelle ultime uscite; in avanti, Higuain-Dybala è una garanzia sufficiente per far tirare il fiato al fuoriclasse portoghese.

Occhio anche a Rabiot e Bernardeschi: il francese è pronto a sostituire Matuidi (o Khedira), l'ex viola prenota una maglia tra le linee nel 4-3-1-2 con cui la sta trovando la quadra.