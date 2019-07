Juventus-Team K-League: dove vederla in tv e streaming

La Juventus sfida il Team K-League, selezione dei migliori giocatori del campionato coreano: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo le prime due uscite nell'International Champions Cup, la conclude il proprio tour asiatico sfidando il Team K-League: trattasi di una selezione dei migliori giocatori del campionato coreano, pronti a testare i progressi della gestione Sarri.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Se l'ICC ha portato in dote un ko in extremis contro il e la vittoria ai rigori sull' , i bianconeri adesso dovranno affrontare un impegno sulla carta senza dubbio meno probante ma ugualmente prezioso per rodare i meccanismi del nuovo corso e mettere ulteriore benzina nelle gambe.

Juventus contro Team K-League dunque, gara che precederà l'affascinante amichevole con l' del 10 agosto (valida per l'International Champions Cup) e la partita in famiglia a Villar Perosa del 14 tra A e Juve B prima dell'inizio del campionato.

Tutte le informazioni su Juventus-Team K-League: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

JUVENTUS-TEAM K-LEAGUE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Juventus-Team K-League DATA 26 luglio 2019, ore 13:00 italiane DOVE World Cup Stadium, Seul TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO JUVENTUS-TEAM K-LEAGUE

Juventus-Team K-League si gioca venerdì 26 luglio 2019 presso il World Cup Stadium di Seul, in : fischio d'inizio in programma quando in saranno le 13:00 (le 20:00 locali).

L'amichevole tra Juventus e Team K-League sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky: il match andrà in onda sul canale Sky Sport (202 e 241 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre).

Juventus-Team K-League sarà disponibile anche in diretta su Sky Go, il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky: basterà utilizzare l'apposita app collegandosi tramite PC, smartphone o tablet.

Sarri potrebbe cambiare la Juventus in qualche interprete, ma lasciando invariato l'abito tattico del 4-3-3: Szczesny confermato in porta, Rugani e Demiral dovrebbero sostituire De Ligt e Bonucci, Emre Can si candida per una maglia a centrocampo mentre Rabiot potrebbe essere provato da regista. In attacco Mandzukic per Higuain in mezzo all'attacco, sugli esterni Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, C. Ronaldo.