Juventus, Sarri porta Tognaccini: è l'uomo di Milan-Lab

Daniele Tognaccini, storico preparatore atletico del Milan per circa vent'anni, è stato chiamato alla Juventus dall'amico Maurizio Sarri.

La di Sarri parte dall'uomo di -Lab. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti, dopo vent'anni in rossonero, Daniele Tognaccini farà parte dello staff bianconero.

A volere fortemente Tognaccini alla Juventus sarebbe stato proprio Maurizio Sarri che con lui condivide le origini del Valdarno. Tognaccini lavorerà a stretto contatto col preparatore atletico Pertusio e il responsabile dell'area medica Stefanini.

Tognaccini nel 2018 aveva lasciato il Milan dopo più di vent'anni e nel 2002 fu il padre di Milan-Lab, progetto all'avanguardia voluto da Galliani.

Lo stesso Tognaccini d'altronde, intervistato da 'Il Corriere della Sera', circa un anno fa aveva speso belle parole per Maurizio Sarri.

"È mio grande amico, abitiamo a pochi chilometri di distanza. Ogni volta che ci incontriamo mi chiede, si vuole informare. Lui è innamorato dei dati. Mi ha anche chiesto di seguirlo al , ma ora intendo rallentare i ritmi lavorativi".

Alla chiamata di Sarri però evidentemente era davvero impossibile dire di no. Tognaccini riparte dalla Juventus. Dello staff di Sarri invece, almeno inizialmente, non farà parte Andrea Barzagli che ha deciso di prendersi un po' di tempo per decidere il suo futuro.